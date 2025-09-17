大黒柱が逆転Ｖロードをこじ開ける。日本ハム・伊藤大海投手（２８）が１６日、キャリアハイとなる１５勝目をかけて先発する１７日の楽天戦での必勝を誓った。首位・ソフトバンクと２・５ゲーム差で残り１２試合。「負けられない状況は続いている。いい準備をして、チームがいい状況で終われるように」と闘志を燃やした。昨季の１４勝を上回る１５勝はかねて掲げる目標だ。楽天戦は今季カード別最多４勝無敗のお得意様で、敵地