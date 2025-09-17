発言するブラジルのマウロ・ビエイラ外相＝16日、ブラジル・リオデジャネイロ（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】南米の関税同盟メルコスル（南部共同市場）は16日、ブラジルのリオデジャネイロで外相会合を開き、ノルウェーやスイスなどが加盟する欧州自由貿易連合（EFTA）との自由貿易協定（FTA）に署名した。トランプ米政権の高関税措置で自由貿易体制が揺らぐ中、広域にまたがる貿易圏実現に弾みがついた形だ。2017年の