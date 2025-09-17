ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩのものまね芸人が歌手の故橋幸夫さん（享年８２）の通夜に参列した騒動が拡大している。これが原因で、芸能界では一部ものまね芸人の売名行為や炎上商法を警戒する声が飛び出しているという。物議を醸したのは、ＡＴＳＵＳＨＩのものまね芸人であるＲＹＯが９日、都内で営まれた橋さんの通夜に参列したことだった。ＲＹＯは金髪にサングラスで本家にそっくり。報道陣に対し、橋さんとは「あいさつ程