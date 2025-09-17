フィギュアスケート女子で２０１８年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者の紀平梨花（２３＝トヨタ自動車）が１６日、自身のインスタグラムを更新し、全日本選手権（１２月、東京）の予選となる中部選手権（１９日開幕、愛知）を欠場すると発表した。シングルでの２６年ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性は消滅したが、複数の関係者によると引退はしないという。右足首のケガと懸命に戦う不屈のスケーターは、３０年にフランス・