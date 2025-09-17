頼れる同期とさらなる高みへ――。陸上の世界選手権４日目（１６日、東京・国立競技場）、男子１１０メートル障害決勝が行われ、村竹ラシッド（２３＝ＪＡＬ）は１３秒１８で５位。日本勢初の表彰台には０秒０６及ばなかった。「人生でこんなに悔しいことはないかもしれない。これだけ陸上に打ち込んできたのに、何が足りなかったんだろう」。先月には日本人初の１２秒台をマーク。２０２４年パリ五輪と同じ５位に入るも、メダル