◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）横綱・豊昇龍が東前頭２枚目・伯桜鵬を上手投げで退け、無敗を守った。初日からの３連勝は昇進後４場所目で初めて。先場所途中休場からの巻き返しへ、勢いを増してきた。東前頭筆頭・玉鷲は大関昇進に挑む若隆景を押し出して初白星。通算８７３勝で元横綱・大鵬を抜いて単独９位とした。横綱・大の里は西前頭筆頭・阿炎を豪快に押し倒し、３連勝を飾った。＊＊＊豊昇龍は立ち