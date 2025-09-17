※経済指標 【米国】 ＊米小売売上高（8月）21:30 結果0.6％ 予想0.2％前回0.6％（0.5％から修正）（前月比） 結果0.7％ 予想0.4％前回0.4％（0.3％から修正）（除自動車・前月比） 結果0.7％ 予想0.4％前回0.3％（0.2％から修正）（除自動車/ガソリン・前月比） 結果0.7％ 予想0.4％前回0.5％（コントロール・前月比） ＊米輸入物価指数（8月）21:30 結果0.3％ 予想-0.