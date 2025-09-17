◆イースタン・リーグ西武３―６巨人＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・カーミニーク）巨人２軍は西武戦（カーミニーク）に６―３で勝利し、２年ぶり２９度目となるイースタン優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督（５７）の下、チームは７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位・西武に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。来月４日のファーム日本選手権（サンマリン宮崎）でウエスタン王者と対戦し、１