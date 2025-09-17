ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が１６日、東京・国立新美術館で行われたブルガリの展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のオープニングデイフォトコールに参加した。目黒は以前一緒に仕事をしたことがあるブルガリの「友人のような方」が選んでくれたという華やかなジュエリーを身に着けて登場。「『君が今までコツコツ努力してきた精神と通ずる部分があるんじゃないか』と言われて、着けることを決めた。（