◇東都大学野球・第1週第1日中大3―0亜大（2025年9月16日ジャイアンツタウン）中大が今秋のドラフト候補に挙がる三奈木、岩城の完封リレーで先勝した。8回から救援した左腕・岩城は自己最速を2キロ更新する152キロの直球を軸に2回1安打無失点。「変化球を打たれるより、一番いい直球を投げようと思った。今日はそれを出せた」と胸を張った。視察に訪れたロッテの福沢洋一スカウトは「（直球が）ベース盤で強い。十分活