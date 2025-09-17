◇東都大学野球・第1週第1日駒大2―0東洋大（2025年9月16日ジャイアンツタウン）駒大のドラフト候補の右腕・仲村が140キロ中盤の直球と得意のスプリットを軸に散発4安打に封じ、完封勝利を挙げた。「ストライク先行で打者の芯をずらして打ち取ることができた。自分の投球スタイルが出て良かった」と振り返った。1部リーグ復帰戦で白星を挙げた香田誉士史監督は「2部から上がってきたビギナーじゃないということを他の