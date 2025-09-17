気象台は、午前5時3分に、大雨警報（浸水害）を北秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・北秋田市に発表 17日05:03時点沿岸では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで河川の増水に警戒してください。秋田県では、17日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mmピ