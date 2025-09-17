映像は秋田港情報カメラ午前6時前気象庁は能代市付近で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。観測された雨量は午前5時前までの1時間で90.5ミリで、これまでで最も多くなっています。気象庁は午前5時前に能代市に土砂災害警戒情報を発表しました。能代市は檜山地区の205世帯421人に大雨警戒レベルの上から2番目の避難指示を出しています。