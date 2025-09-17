リベンジを期して臨んだシーズンの出だしは厳しいものとなった。昨季、三冠に迫りながらも無冠に終わったインテルは、セリエA開幕から３試合で２敗と苦しいスタートになった。開幕戦こそ５−０と大勝したが、ホーム初戦でウディネーゼに１−２で敗れると、第３節のイタリアダービーで宿敵ユベントスに３−４と逆転負けしている。ウディネーゼ戦は先制しながら、ユベントス戦は二度のビハインドからいったんは逆転しながら、