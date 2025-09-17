日本代表の森保監督は、メキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）との親善試合を指揮した後、アメリカからメキシコへ移動。北中米ワールドカップのベースキャンプ候補地であるメキシコの３都市（トルーカ、メキシコシティ、プエブラ）を視察した。標高の高いところでどんな現象が起こるか、自ら体感したかったという。その精力的な動きに感嘆したのが韓国メディア『OSEN』だ。「入念、入念だ。日本のワールドカップへの準備は