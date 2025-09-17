2025年9月15日、第一財経は、中国で市場から淘汰されたはずの自動車メーカーが「ゾンビ」としてさまよう風潮に警鐘を鳴らす評論記事を掲載した。記事は、資本金1億元（約20億円）に対して260億元（約5200億円）の負債を抱え、長らく操業を停止していた威馬汽車が新たな投資家を得て事業再開を目指していることを紹介。すでに経営が破綻状態にあり、本来なら早々に市場から退出すべきであるにもかかわらず、完全な破産もできず、か