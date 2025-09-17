◇東京六大学野球・第1週最終日法大7―4慶大（2025年9月16日神宮）4回戦1試合が行われ、法大が7―4で慶大を破り、2勝1敗1分けで勝ち点1とした。リーグ初先発の丸山陽太投手（4年）が5回0/3を1失点に抑え、初勝利を挙げた。1勝1敗1分けで迎えた4回戦。リーグ戦で初めて先発起用された法大4年生の丸山がチームを救った。48球を投げ、6回途中まで3安打1失点。待望のリーグ初勝利に「今日は真っすぐが良かった。勝てて本当