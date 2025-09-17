第21回日本サッカー殿堂掲額式典が16日に都内で開催され、ゲスト参加した女子日本代表のニールセン監督が世界一に返り咲くことを誓った。式典では元日本代表の井原正巳氏に加え、女子サッカーの黎明（れいめい）期を支えた故鈴木保氏、半田悦子氏、木岡二葉氏、高倉麻子氏、野田朱美氏が殿堂入り。昨年12月に就任したデンマーク人指揮官は「礎をつくっていただいた方々がいるから今がある」と感謝。来年3月に27年W杯出場権を