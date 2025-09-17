「大使」とは、国家を代表して外国に派遣する外交使節団のトップだが、日本政府は大阪に「関西担当特命全権大使」を配置している。なぜ、国内なのに大使がいるのだろうか。１９か国、東京の大使館とは別に総領事館や領事館佳境を迎えつつある大阪・関西万博の会場では連日、参加国の公式行事「ナショナルデー」が開催され、日本政府を代表する和装の男性が登場する。関西担当大使の三沢康氏（６３）だ。タンザニア大使などを歴