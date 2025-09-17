防衛予算を増やし続けた結果、反撃能力の確保へ一歩前進することになった。無人機などの新たな戦闘形態への対応も急がなければならない。防衛省が２０２６年度予算の概算要求で、過去最大の８兆８４５４億円を計上した。政府は、２３年度から５年間の防衛費の総額を４３兆円とする方針を決めている。２３年度からの実績に、計画４年目となる２６年度概算要求を足すと３２・６兆円に達する。安全保障環境の悪化を踏まえ、着