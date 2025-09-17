陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子走り高跳びの決勝が行われ、パリ五輪５位の赤松諒一（ＳＥＩＢＵＰＲＩＮＣＥ）が２メートル２４で８位となり、世界大会では３大会連続の入賞を果たした。世界選手権２大会連続の８位入賞にも、赤松は「悔しい気持ちの方が大きい」と語った。昨夏のパリ五輪で２メートル３１を跳んで５位入賞し、今回の目標はメダル獲得と定めていた。昨年３月に手術した左足小指は痛みがあったという