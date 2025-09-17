4人組バンド「トンボコープ」が、きょう17日にエイベックスのレーベル「cuttingedge」からメジャーデビューする。初アルバム「FANDOM」を発売。「名盤を作りました」と自信をのぞかせた。2022年から本格的に活動を始め、3年で念願のメジャーデビューへとたどり着いた。ボーカル＆ギターの雪村りん（23）は「ここがゴールじゃなくて0合目。ようやくスタートラインに立った」と気合十分。ギターのそらサンダー（23）は「同期の