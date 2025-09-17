読売新聞社が１３〜１４日に行った全国世論調査の政党支持率で、国民民主党は９％で４か月ぶりに野党トップに返り咲いた。参政党は２位の８％で参院選前後に比べ、勢いにやや陰りが見える。野党第１党の立憲民主党は５％で３位に沈み、低迷から抜け出せていない。国民民主の玉木代表は１６日の記者会見で「『手取りを増やす』など、掲げる政策実現への期待が表れている」と手応えを語った。国民民主は６月は立民に、７、８月は