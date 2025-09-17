大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」（１周２キロ）の閉幕後の活用に関する検討会が１６日、万博会場で開かれた。国や日本国際博覧会協会、大阪府、大阪市などは北東２００メートルを保存し、市が周辺の３・３ヘクタールを公園・緑地として整備することで合意した。会議終了後、横山英幸市長は「万博のレガシー（遺産）を感じられる施設になってほしい」と述べた。現在のように、人が大屋根リングに上ることができる状態