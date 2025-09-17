芸能事務所の代表を務める男が、都内のホテルで当時18歳未満の所属アイドルの女性にわいせつな行為を繰り返していたとして、警視庁に逮捕されていたことがわかりました。■所属の未成年アイドルにわいせつ行為か児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、芸能事務所「GO little by little」代表・鳥丸寛士容疑者（39）です。捜査関係者によりますと、鳥丸容疑者は自身が代表を務める芸能事務所に所属するアイドルの女性が、18歳未満