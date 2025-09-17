田中麗奈（45）が、映画「黄金泥棒」（萱野孝幸監督、26年4月公開）に主演し“泥棒主婦”を演じることが16日、分かった。平凡な日々に退屈していた中、金のおりんを盗み、金の魅力に取りつかれ、100億円の秀吉の金茶碗を盗む計画を企てるは専業主婦を演じる。金のおりんを販売する会社の社員の、やり手サラリーマンを初共演の森崎ウィン（35）が演じる。「黄金泥棒」は、萱野孝幸監督（34）が世間を騒がせた事件から着想し、脚本も