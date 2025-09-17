大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで1か月に迫った9月13日の一般来場者数が21万8130人と、1日あたりの最多を更新した。大阪・関西万博会場 夢洲東ゲートから“出場”する人々 会場から出るのもひと苦労〈2025年9月13日〉最多入場者を更新、大阪メトロ・夢洲駅へ流れる来場者「ゆっくり、ゆっくりお進み下さい」と警備員の声〈2025年9月13日 20時21分撮影〉“駆け込み来場”が続き、3連休前日の12日から14日までの3日間の一般