インスタグラムで報告フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が16日、自身のインスタグラムを更新。19日に開幕する中部選手権を欠場すると報告した。この大会は26年ミラノ五輪の最終選考会を兼ねる全日本選手権（12月・東京）の予選。紀平は全日本出場が五輪代表となる最低条件だったため、ミラノ五輪出場の可能性はなくなった。2018年のGPファイナル優勝。19年、20年と全日本を制した。ただ21年に右足首を疲労骨折