大相撲秋場所熱戦が続く大相撲秋場所（東京・両国国技館）。2日目が行われた15日、客席の最前列には、著名カップルが映り込み、ネット上では「集中できない」「存在感がすごすぎる」と話題になった。鮮やかな青色ジャケットを着て観戦していたのは、高須クリニックの高須克弥院長。大の好角家として知られ、隣にはパートナーで漫画家の西原理恵子さんの姿も。東花道の最前列から熱戦を見守っていた。一般人に紛れて並んで