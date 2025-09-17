ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が近くファームで中継ぎ適性テストを行う可能性が１６日、浮上した。チームは１５日に２位浮上。ＣＳ出場は決定的となっているが、２年連続日本一を目指す上で、日本シリーズまでの戦いを見据え先発、中継ぎどちらもこなせる投手がいれば起用の幅は広がる。そこで、メジャーで中継ぎ経験がある右腕をテストし不測の事態にも対応できるようにする狙いがある。藤浪は１４日巨人戦（横浜）で２回