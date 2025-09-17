女優の田中麗奈が、来年４月公開の映画「黄金泥棒」（萱野孝幸監督）に主演し、泥棒主婦役に挑戦することが１６日、分かった。実際の事件から着想を得て萱野監督が書き下ろしたオリジナル作品。田中演じる専業主婦の主人公・美香子が、立ち寄った百貨店で金の仏具・おりんをつい盗んでしまったところ、金の魅力にとりつかれ、１００億円の秀吉の金茶碗を盗む計画を企てる―というクライムコメディーだ。ゴールドカンパニー株式