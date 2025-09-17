芸能事務所の代表が、所属する女性アイドルに未成年だと知りながら、みだらな行為をした疑いで逮捕されました。「GO little by little」の代表・鳥丸寛士容疑者（39）は2021年から翌年にかけて、プロデュースしていた当時18歳未満の女性アイドルに未成年と知りながら12回にわたりみだらな行為をした疑いが持たれています。女性が2025年になって、「15歳のころからわいせつな行為をされていた」と警視庁に相談し、事件が発覚しまし