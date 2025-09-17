UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節、アスレティック・ビルバオとアーセナルの対戦が行われた。まずはパスを回しながら様子をうかがうアーセナル。アスレティックもあまり最前線からプレスをかけることなく、ミドルプレスからショートカウンターを狙う形をとる。アスレティックはアーセナルのサイドバックが上がったスペースを突いてカウンターを繰り出し、8分にはフリーキックを獲得。しかしこれはブロックに阻まれた