12月に決定する北中米ワールドカップの組分けがどの国にとっても興味津々だ。韓国メディア『Xports News』は９月16日、「ホン・ミョンボ監督のチームは、アルゼンチン、ドイツ、ノルウェー、衝撃の“死の組”となるか？」と見出しを打った記事を掲載。現状ではポット２の韓国代表が、死の組に入る可能性を報じた。同メディアは、韓国がこのままポット２にとどまる可能性が高いとし、こう伝えている。「場合によっては、前回