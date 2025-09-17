ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は5日目。準優デーを迎える。注目は12Rだ。3日目までのリードを守り抜いて池田が得点率トップ通過を決めた。型どおりのイン速攻を狙うがやっかいな敵がいる。そう、菅だ。3カドも視野に捲り勝負に出る。森高も有力候補だが予選で2、3着がないのが気がかり。好気配の海野、林も侮れない。＜1＞池田浩二着は取れているけど足は普通。エンジンは悪くないと思う。＜2＞森