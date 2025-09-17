◇大相撲秋場所3日目（2025年9月16日両国国技館）豊昇龍は横綱昇進後、初めて初日から3連勝とした。「集中していきました。とりあえず、（相手を）つかまえて相撲を取ろうと思った」と立ち合いで右に変化し、右上手を深い位置で引いた。伯桜鵬に左を差され攻め込まれたが、体を開いて強引に上手投げで下した。八角理事長（元横綱・北勝海）は「左を差されて危なかった」と指摘した。先場所は、昨年春場所の照ノ富士以来と