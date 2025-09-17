King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¡¢±é½Ð¤Î¾®´ÓÎ®À±¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±éÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëKing Gnu¡¦°æ¸ýÍýËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë·æºî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£°æ¸ý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ç±é¤È