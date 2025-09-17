【4R】父・弘二（66期、引退）を追って127期デビューを果たした川西康彦が熊本バンク初挑戦。127期の在所成績こそ43位と振るわなかったが、ルーキーシリーズでは負け戦ながら2勝を手にして高配当の立役者となった。7月四日市での本格デビュー後は6場所を消化して2回の優出。ここまで優勝の美酒を味わっていないが、いずれ、もぎ取るだろう。初日予選に臨む川西は「ラインも長くなるみたいだし積極的に踏みたい」とやる気だ。