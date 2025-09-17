チャレンジ戦は127期の新鋭2人がそろって白星スタート。3Rで4場所ぶりの白星を挙げた三浦だが「感触はあまり良くないままです」とトーンは上がらず。4Rを逃げ切った柏野は「初の追加で準備不足かなと思ったけど、1着を獲れたのがうれしい」と喜んだ。ヤングパワー発揮でファイナル入りを目指す。【4R】泉は強敵だが柏野の連勝に期待。＜2＞―＜4＞＜7＞―＜1＞＜3＞＜4＞＜5＞＜7＞。【9R】山崎の痛烈攻めで前田が恵まれる。