気象台は、午前4時13分に、洪水警報を能代市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を能代市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・能代市に発表 17日04:13時点沿岸では、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報【発表】・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】17日昼前にかけて警戒