嵐・松本潤（４３）が、イメージキャラクターを務める佐川急便の新ＣＭ「今日も、ＳＡＧＡＷＡがいます。」篇（１７日から全国で順次放送）に登場する。新ＣＭに関連し、自身の「ＮＥＸＴ！」について「嵐のライブをやると発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたら」と目標を語った。さらに「僕がやりたいことという意味では、畑とか野菜を作ることに興味があるので、チャレンジしたいのは『農業男子』です