ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が１６日、東京・ＺｅｐｐＨａｎｅｄａでソロツアー「ＲＯＣＫＴＯＹＯＵＬＩＶＥＴＯＵＲ」の東京公演を開催した。６月発売の初ソロアルバムを引っさげ、７月２６日から１１都市を巡るツアー。満員のファンを前に全１４曲を熱唱した。魂の叫びだった。「今日が最高やったと思えるライブやりたいんよ。俺がやるっつったらやるんや。だから全力でかかってこいよ！」。熱い言葉