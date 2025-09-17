秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまが、姉弟で「世界陸上」を観戦されました。おふたりだけで公的な場に臨まれるのは6年ぶりです。【写真を見る】佳子さまと悠仁さま姉弟で世界陸上を観戦おふたりだけで公の場は6年ぶりきのう夜、ドット柄の白いワンピース姿の佳子さまと黒いジャケット姿の悠仁さまは、隣り合う席に座り、「世界陸上」イブニングセッションの男子走高跳などの種目を観戦されました。選手が観客に手拍子