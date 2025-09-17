国土交通省は、土地取引の目安となる基準地価を発表しました。土地の価格は4年連続で上昇しています。国土交通省が発表した7月1日時点の「基準地価」によりますと、▼住宅地・商業地をあわせた「全用途」の全国平均は去年より1.5%上昇しました。上昇は4年連続で、バブル崩壊後の1991年以来の伸び率です。「住宅地」の伸び率では、▼1位が外国人による高級リゾートの需要が高い北海道富良野市。▼2位・3位が、次世代半導体の国産化