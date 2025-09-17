【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松本潤が出演する佐川急便の新TVCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇（30秒）が、9月17日より全国で順次放送開始となった。 ■『今日も、SAGAWAがいます。』篇ストーリー 佐川急便の企業ブランド広告のイメージキャラクターを務める松本。新TVCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇では、松本が、SAGAWAのプレゼンターとして、物流の過去と現在を紐解きながら