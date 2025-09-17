映画「明日に向って撃て！」などに主演した映画スターで、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米西部ユタ州の自宅で死去した。89歳。死因は不明。ニューヨーク・タイムズ紙が伝えた。ハリウッドで初めて、演技と製作の双方で成功を収めた大スターが逝った。広報会社の幹部によると、睡眠中に亡くなったという。同幹部は「彼が愛する場所で、愛する人々に囲まれていた」と明らかにした。