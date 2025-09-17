◇陸上世界選手権第4日（2025年9月16日国立競技場）男子110メートル障害決勝は村竹ラシッド（23＝JAL）が13秒18で5位となり、日本勢同種目初のメダルを逃した。体を投げ出し、ゴールになだれ込んだ。村竹は中盤から後れを取り、5位でフィニッシュ。電光掲示板で結果が確定すると、その場に崩れ落ちた。レース後のインタビューでは「何が足りなかったんだろうな」と号泣。パリ五輪と同じ順位。「去年は自信になる5位だっ