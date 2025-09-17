7人組ガールズグループ・HANA「Blue Jeans」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破した。週間再生数は1038万3306回で1位にランクイン。累積再生数は1億630万9041回となり、1億回再生突破は「ROSE」「Drop」に続く自身通算3作目。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場9週目での1億回再生突破は、ILLIT「Magnetic」の11週