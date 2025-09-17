7人組ガールズグループ・HANAが、9月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」と「オリコン週間ストリーミングランキング」でいずれも1位を獲得。2025年6月23日付、7月28日付に続き、自身3度目の「オリコン週間デジタルランキング」2冠【※】を記録した。デジタル2冠を3度獲得するのは女性グループ史上初となった。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV「オリコン週間ストリーミングランキ