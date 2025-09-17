オンラインカジノを常習的に利用したとして、常習賭博罪に問われたフジテレビ元社員でバラエティー制作部企画担当部長だった鈴木善貴被告（44）は16日、東京地裁での初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。判決は25日に言い渡される。被告はオンラインカジノにのめりこんだ経緯について「韓国でカジノをやっていたが、コロナ禍で行けなくなり、先輩に誘われて何も